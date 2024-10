New York, Polizia ed imprenditoria irpina al Columbus Day (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Anche quest’anno in occasione della manifestazione del Columbus day che si terrà domani a New York presso la quinta strada sono presenti il Sostituto Commissario della Polizia di Stato in quiescenza già della Questura di Avellino, Sabatino Buonovino, il Commissario Capo Giovanni Bianco e il Sostituto Commissario Ernesto Antonelli, inoltre è presente il signor Vincenzo Marsella in rappresentanza degli Imprenditori Irpini. Domani in occasione della consueta parata annuale sfileranno al fianco della Polizia Locale. L'articolo New York, Polizia ed imprenditoria irpina al Columbus Day proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - New York, Polizia ed imprenditoria irpina al Columbus Day Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Anche quest’anno in occasione della manifestazione delday che si terrà domani a Newpresso la quinta strada sono presenti il Sostituto Commissario delladi Stato in quiescenza già della Questura di Avellino, Sabatino Buonovino, il Commissario Capo Giovanni Bianco e il Sostituto Commissario Ernesto Antonelli, inoltre è presente il signor Vincenzo Marsella in rappresentanza degli Imprenditori Irpini. Domani in occasione della consueta parata annuale sfileranno al fianco dellaLocale. L'articolo NewedalDay proviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Columbus Day, dall’Irpinia rappresentanti di forze dell’ordine e dell’imprenditoria - Anche quest'anno in occasione della manifestazione del Columbus day che si terrà domani a New York presso la 5° Strada sono presenti il sostituto Commissario della Polizia di Stato in quiescenza della ... (corriereirpinia.it)

Il dj Sasà Taibi “vola su New York”: la sua musica italiana al Ribalta di Manhattan - Reduce dall’esperienza con Gerardina Trovato, finita non nel modo in cui si aspettava, l’ex agente della cantante catanese, Sasà Taibi, prosegue nella sua attività da dj, facendo ballare New York. Il ... (mondopalermo.it)

Legge, ordine e tanta corruzione a New York - Usa (Internazionale) Nelle ultime settimane il sindaco Adams ha perso il capo della polizia, gli assessori alla sanità e alla scuola, il responsabile del suo ufficio legale, due vicesindaci, il suo co ... (ilmanifesto.it)