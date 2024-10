Morto Jack Revill, dj scozzese conosciuto come Jackmaster: tragedia a Ibiza (Di domenica 13 ottobre 2024) Jack Revill, celebre dj scozzese noto con lo pseudonimo Jackmaster, è deceduto a soli 38 anni sabato mattina a Ibiza. La sua famiglia ha annunciato la notizia tramite i social, specificando che la scomparsa è avvenuta a causa di complicazioni dovute a una ferita accidentale alla testa. L’annuncio della famiglia Con un toccante messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, la famiglia di Jack Revill ha confermato la triste notizia: “È con profondo dolore che confermiamo la prematura scomparsa di Jack Revill, conosciuto da molti come Jackmaster. Jack è tragicamente Morto a Ibiza la mattina del 12 ottobre, a seguito di complicazioni dovute a una ferita accidentale alla testa”. La famiglia, composta da Kate, Sean e Johnny, ha espresso il proprio dolore chiedendo privacy in questo difficile momento. Thesocialpost.it - Morto Jack Revill, dj scozzese conosciuto come Jackmaster: tragedia a Ibiza Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024), celebre djnoto con lo pseudonimomaster, è deceduto a soli 38 anni sabato mattina a. La sua famiglia ha annunciato la notizia tramite i social, specificando che la scomparsa è avvenuta a causa di complicazioni dovute a una ferita accidentale alla testa. L’annuncio della famiglia Con un toccante messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, la famiglia diha confermato la triste notizia: “È con profondo dolore che confermiamo la prematura scomparsa dida moltimaster.è tragicamentela mattina del 12 ottobre, a seguito di complicazioni dovute a una ferita accidentale alla testa”. La famiglia, composta da Kate, Sean e Johnny, ha espresso il proprio dolore chiedendo privacy in questo difficile momento.

