Monza Galliani | Cessione? Se ne occupa Fininvest non io

"Io non parlo perché mi occupo del Monza che è eventualmente l'oggetto della trattativa e non il soggetto. Chi se ne occupa, eventualmente, è Fininvest e potenziali acquirenti". A dirlo è Adriano Galliani l'amministratore delegato del Monza, che ha parlato con i cronisti a margine del Festival dello Sport a Trento. "Io mi sento l'oggetto e non il soggetto", ha dichiarato Galliani che poi a Sky Sport ha ribadito il concetto spiegando che Fininvest "ha già detto quello che doveva dire". Nel suo confronto con i giornalisti, il dirigente brianzolo ha poi toccato vari argomenti: dalla ribadita fiducia a Nesta all'orgoglio per la convocazione di Maldini in azzurro.

