Monticello, Luca scomparso a 16 anni. L'appello di mamma Carmela: "Scappato in circostanze tragiche" (Di domenica 13 ottobre 2024) Monticello Brianza (Lecco), 13 ottobre 2024 - "Aiutateci a ritrovare Luca". È l'appello di mamma Carmela, mamma di Luca. Luca ha 16 anni, abita a Monticello Brianza e nella notte tra giovedì e venerdì è Scappato da casa. in circostanze che la stessa madre definisce "tragiche". L'ultimo avvistamento Giovedì sera, verso le 23.30, una delle sorelle, lo ha incrociato in cucina mentre preparava una torta. Poi nessuno lo più visto, né sentito. Alle 00:49 è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza fuori casa, mentre percorreva a piedi la Sp 54 in direzione di Cernusco Lombardone e Merate. Pochi minuti dopo, altre telecamere lo hanno inquadrato mentre si dirigeva verso Missaglia. Una testimone inoltre sospetta di averlo visto nei boschi del Parco del Curone la sera seguente, ma non è certa che si trattasse proprio di Luca.

