Mondelci da Bach fino a Morricone

(Di domenica 13 ottobre 2024) Daa Frescobaldi, da Girotto a Bonelli,ad arrivare al grande Ennio. Oggi (ore 16, ingresso gratuito) al Santuario Santa Maria Goretti di Corinaldo prende il via la Settimana Gorettiana con un concerto esclusivo dell’ensemble che vede Federicoai sassofoni, Maurizio Salerno all’organo e il Quartetto Saxophonie con Gretha Mortellaro, soprano, Christian Summa, contralto, Tommaso Rocchetti, tenore e Luca Chiarini, baritono. Il concerto, una produzione dell’Associazione Culturale Lemuse permetterà di ascoltare la Sonata la Leona a 8 di Cesario Cussago, il ‘Ricercare’ di Bernardo Storace, la Sonata Prima di Giovanni Bonaventura Viviani, le ‘Variazioni per paggio Todesco’ di Bernardo Pasquini, il Concerto in Re minore di Albinoni, il Concerto n.