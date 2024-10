Meteo Milano e Lombardia: l’anticiclone regala una sorpresa per l’inizio settimana (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo più stabile e asciutto rispetto ai giorni precedenti, con temperature in aumento fino a massime intorno ai 24-26 gradi: ecco le previsioni per lunedì, martedì e mercoledì Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia: l’anticiclone regala una sorpresa per l’inizio settimana Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo più stabile e asciutto rispetto ai giorni precedenti, con temperature in aumento fino a massime intorno ai 24-26 gradi: ecco le previsioni per lunedì, martedì e mercoledì

A Milano allerta meteo rossa dopo la bomba d'acqua - esondato il Lambro : scuole chiuse a Bergamo e Lecco - A Milano esonda il Lambro, monitorato il fiume Seveso: la bomba d'acqua manda in tilt la città, allerta meteo rossa anche in altre zone della Lombardia. (Notizie.virgilio.it)

Allerta meteo su Milano : il fiume Lambro supera i 2 metri - aperta la vasca del Seveso - La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena. A Ponte Lambro si monitorano i livelli della fognatura e dello stesso fiume, con MM e Protezione Civile pronti a intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke in caso di fuoriuscita dagli argini. Durante il corso della mattinata, le piogge dovrebbero andare a esaurirsi con un netto miglioramento delle condizioni meteo nella ... (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo a Milano e Lombardia : allerta meteo rossa. Giovedì da incubo con violenti nubifragi - Su Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Alta Valtellina, Valcamonica e Nodo Idraulico di Milano attesi accumuli areali tra 50 e 100 mm/24h. Su Valchiavenna, Media - Bassa Valtellina e Orobie Bergamasche accumuli areali tra 80 e 120 mm/12h, localmente nella parte alta delle valli possibili accumuli fino a 120-160 mm/12h. (Ilgiorno.it)