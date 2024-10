Udine20.it - Mercoledì del placement, 110 opportunità lavorative il 16 ottobre a Udine

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ingegneri, sviluppatori software, project manager, progettisti meccanici. Sono solo alcune delle professionalità richieste dalle nove aziende e enti che il 16parteciperanno con circa 110aldeldell’Università di. L’evento si terrà dalle 13.30 al polo scientifico dell’Ateneo (via delle Scienze 206), nell’aula C8 e nell’area grandi aule. Questa piccola fiera del lavoro è dedicata, in particolare, a laureati, studenti e dottorandi di discipline scientifiche-tecnologiche. In particolare, dei dipartimenti Politecnico di ingegneria e architettura e Scienze matematiche, informatiche e fisiche. Dopo le presentazioni aziendali, i rappresentanti di imprese ed enti procederanno con i colloqui con i candidati che potranno consegnare i curriculum, mentre l’agenzia Umana sarà a disposizione per consulenze personalizzate.