Lo scaricabarile dell'ufficio complicazioni

(Di domenica 13 ottobre 2024) D’Ascoli Si riparte daccapo con lavori di rattoppo, senza un progetto, come su ogni strada della città su cui affiora una buca. L’attività dell’Ucas, ricordava una trentina d’anni fa Indro Montanelli, in Italia è frenetica. L’UfficioAffari Semplici di montanelliana memoria ha reso le nostre strade un colabrodo e i lavori pubblici un’odissea. L’esigenza di semplificare, velocizzare, rendere più trasparente la pubblica amministrazione è oggetto di consenso diffuso ma sta fallendo grazie a una retorica di slogan da “guerra alla burocrazia”. Sui cantieri e sulla manutenzione si naviga a vista: strade asfaltate senza qualità per essere riparate più volte dalle stesse aziende che le hanno realizzate per lavorarci ancora. La qualità dell’azione amministrativa diventa così l’ultimo degli obiettivi.