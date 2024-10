La talentuosa squadra inglese lotta contro l’eccessiva sicurezza e la mancanza di pragmatismo

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingual’articolo apparso poco fa da un sito. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Sotto Gareth Southgate, l’Inghilterra ha raggiunto la finale degli ultimi due Campionati Europei e si è affermata come unache si colloca tra le favorite per il trofeo in ogni torneo importante. Ma con Southgate ormai scomparso e lanelle mani dell’allenatore ad interim Lee Carsley, i Tre Leoni sono stati colpiti da un duro confronto con la realtà mentre la Grecia si allontanava da Wembley con un’enorme vittoria nella Nations League giovedì. Prima di tutto va notato che la Grecia sta facendo molto bene da quando Ivan Jovanovic è stato nominato capo allenatore a luglio.