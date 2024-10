La notte è dei vandali. Altro raid in una via: danni alle auto in sosta (Di domenica 13 ottobre 2024) Chi ha vandalizzato le auto in sosta nelle strade poco distanti dall’ospedale Fornaroli? La scorsa notte ignoti hanno preso di mira via Carlo Porta e via Zara, strade confinanti, rompendo i vetri di alcuni veicoli in sosta. Almeno tre o quattro da quanto si è saputo. Un uomo che vive in via Zara è stato avvisato dalla figlia del danno. "Qualcuno ha mandato in frantumi il vetro del finestrino a lato del conducente – spiega –. Inoltre ha tentato di rompere anche quello posteriore del lato passeggero riuscendo solo a scheggiarlo". Ci troviamo in una zona residenziale parecchio abitata vicino alla caserma del Vigili del Fuoco. L’uomo che ha trovato la propria auto vandalizzata non sa darsi una spiegazione. Non si esclude nulla, nemmeno lo scherzo. Ilgiorno.it - La notte è dei vandali. Altro raid in una via: danni alle auto in sosta Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Chi hazzato leinnelle strade poco distanti dall’ospedale Fornaroli? La scorsaignoti hanno preso di mira via Carlo Porta e via Zara, strade confinanti, rompendo i vetri di alcuni veicoli in. Almeno tre o quattro da quanto si è saputo. Un uomo che vive in via Zara è stato avvisato dalla figlia del danno. "Qualcuno ha mandato in frantumi il vetro del finestrino a lato del conducente – spiega –. Inoltre ha tentato di rompere anche quello posteriore del lato passeggero riuscendo solo a scheggiarlo". Ci troviamo in una zona residenziale parecchio abitata vicino alla caserma del Vigili del Fuoco. L’uomo che ha trovato la propriazzata non sa darsi una spiegazione. Non si esclude nulla, nemmeno lo scherzo.

