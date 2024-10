La finale Sinner-Djokovic vale molto più di una finale (Di domenica 13 ottobre 2024) Sinner-Djokovic, la sfida che vale il trofeo dell’ATP di Shanghai 2024, è più di uno scontro tra due campionissimi. Da una parte della rete c'è l’italiano che occupa la prima posizione della classifica ATP, dall’altra il serbo, attuale numero 4, che è stato il padrone indiscusso del tennis mondiale per più di un decennio. L'appuntamento è tra poco e noi siamo tutti lì a guardarli giocare. Dove vedere Jannik Sinner vs Novak Djokovic oggi (e subito) al Masters 1000 di Shanghai in streaming La finalissima dell'ATP di Shanghai tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in programma oggi 13 ottobre alle 10.30 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Poi puoi decidere di vedere il match su smartphone, tablet o smart tv. Gqitalia.it - La finale Sinner-Djokovic vale molto più di una finale Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024), la sfida cheil trofeo dell’ATP di Shanghai 2024, è più di uno scontro tra due campionissimi. Da una parte della rete c'è l’italiano che occupa la prima posizione della classifica ATP, dall’altra il serbo, attuale numero 4, che è stato il padrone indiscusso del tennis mondiale per più di un decennio. L'appuntamento è tra poco e noi siamo tutti lì a guardarli giocare. Dove vedere Jannikvs Novakoggi (e subito) al Masters 1000 di Shanghai in streaming La finalissima dell'ATP di Shanghai tra Jannike Novak, in programma oggi 13 ottobre alle 10.30 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Poi puoi decidere di vedere il match su smartphone, tablet o smart tv.

