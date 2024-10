Karate, l’Italia della FIAM alla Coppa Europa Wadokai: i convocati azzurri (Di domenica 13 ottobre 2024) Si avvicina l’edizione 2024 della Coppa Europa Wadokai di Karate per la Nazionale Italiana FIAM (Federazione Italiana Arti Marziali). La competizione si svolgerà ad Edimburgo il prossimo 2 novembre. Tra gli atleti azzurri, tanti campioni di Ostia e il X Municipio. I convocati e la delegazione azzurra – Fonte FIAM Federazione Italiana Arti Marziali/Facebook Gianluca Spina Robert Elena Michele Putano Marco Onofrio Schingaro Giulia Cortesi Giorgia Ferramisco Francesca Pericoli Completano la delegazione FIAM: M° Massimo Di Luigi – Capo Delegazione M° Francesco D’Agostino – Coach Adriano Desideri – Arbitro Foto FIAM Federazione Italiana Arti Marziali – Facebook (archivio) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si avvicina l’edizione 2024diper la Nazionale Italiana(Federazione Italiana Arti Marziali). La competizione si svolgerà ad Edimburgo il prossimo 2 novembre. Tra gli atleti, tanti campioni di Ostia e il X Municipio. Ie la delegazione azzurra – FonteFederazione Italiana Arti Marziali/Facebook Gianluca Spina Robert Elena Michele Putano Marco Onofrio Schingaro Giulia Cortesi Giorgia Ferramisco Francesca Pericoli Completano la delegazione: M° Massimo Di Luigi – Capo Delegazione M° Francesco D’Agostino – Coach Adriano Desideri – Arbitro FotoFederazione Italiana Arti Marziali – Facebook (archivio) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mondiali di Karate WKC - l’Italia della FIAM conquista 17 medaglie : arrivano 8 titoli azzurri - Allori splendidi e scintillanti di talento. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. I risultati degli Azzurri – Fonte FIAM Federazione Italiana Arti Marziali/Facebook Martina Marziale, prima classificata nella categoria KUMITE Cadetti Femminile (+55kg) – Oro Categoria Junior Femminile KUMITE (-55 kg) ... (Ilfaroonline.it)

Karate - l’Italia della FIAM protagonista ai Mondiali di Sheffield - Gli Azzurri, della FIAM Federazione Italiana Arti Marziali, puntano alle medaglie. it è su GOOGLE NEWS. Sheffield, 6 settembre 2024 – Imminenti i Campionati Mondiali di Karate della World Karate Federation. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)