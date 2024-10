Juventus, novità su McKennie: ha lasciato il ritiro. Le ultime sulle sue condizioni (Di domenica 13 ottobre 2024) Il calciatore bianconero ha lasciato il ritiro degli Stati Uniti d’America dopo i problemi confermati anche dal CT Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti d’America, lo aveva confermato: Weston McKennie continua ad avere problemi alla spalla. Viste le condizioni in bilico e le basse percentuali di titolarità nel prossimo match, è stato scelto di accorciare Calcionews24.com - Juventus, novità su McKennie: ha lasciato il ritiro. Le ultime sulle sue condizioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il calciatore bianconero haildegli Stati Uniti d’America dopo i problemi confermati anche dal CT Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti d’America, lo aveva confermato: Westoncontinua ad avere problemi alla spalla. Viste lein bilico e le basse percentuali di titolarità nel prossimo match, è stato scelto di accorciare

