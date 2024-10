Jodie Turner-Smith, dopo la rottura con Joshua Jackson: "Il mio indicatore di successo è la libertà" (Di domenica 13 ottobre 2024) L'attrice di Murder Mystery 2 si è aperta sulla propria visione di ciò che significa affermarsi nella vita e nella carriera. Jodie Turner-Smith ha parlato pubblicamente di quelli che lei reputa i suoi indicatori di successo. Nonostante sia un'attrice di Hollywood con un buon successo, gli obiettivi di Turner-Smith sono semplici e universali. Secondo l'attrice di Murder Mistery, il successo è più un concetto legato alla libertà che dona rispetto ai beni materiali che permette di ottenere. Un discorso che potrebbe sembrare molto utopico ma che in realtà l'attrice espone in maniera molto concreta. Obiettivi della vita Intervistata da Glamour, Jodie Turner-Smith ha dichiarato:"Non ho una casa. Quando avrò la mia casa, allora raggiungerò un altro livello di successo" prima di Movieplayer.it - Jodie Turner-Smith, dopo la rottura con Joshua Jackson: "Il mio indicatore di successo è la libertà" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'attrice di Murder Mystery 2 si è aperta sulla propria visione di ciò che significa affermarsi nella vita e nella carriera.ha parlato pubblicamente di quelli che lei reputa i suoi indicatori di. Nonostante sia un'attrice di Hollywood con un buon, gli obiettivi disono semplici e universali. Secondo l'attrice di Murder Mistery, ilè più un concetto legato allache dona rispetto ai beni materiali che permette di ottenere. Un discorso che potrebbe sembrare molto utopico ma che in realtà l'attrice espone in maniera molto concreta. Obiettivi della vita Intervistata da Glamour,ha dichiarato:"Non ho una casa. Quando avrò la mia casa, allora raggiungerò un altro livello di" prima di

