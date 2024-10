Jannik Sinner campione a Shanghai, Malagò: “Scritto altro capitolo di storia” (Di domenica 13 ottobre 2024) Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha celebrato la vittoria di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno del mondo ha battuto in finale Novak Djokovic con il punteggio di 7-6 6-3, riuscendo a non concedere nemmeno una palla break al fuoriclasse serbo. “Un’altra incantevole perla, un altro capitolo di storia firmato Sinner – scrive Malagò sul proprio profilo X – A Shanghai vince il Master 1000 superando Djokovic in due set e aggiorna il palmares: sette titoli in stagione, con 65 vittorie e due Slam, e 17 in carriera. Bastano i numeri per sottolineare l’immensa statura del numero uno del tennis mondiale. Grandissimo, Jannik” Sinner-DJOKOVIC, Shanghai 2024: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Il post di Malagò su X Un'altra incantevole perla, un altro capitolo di storia firmato #Sinner. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Anche il presidente del Coni, Giovanni, ha celebrato la vittoria dinel Masters 1000 di. Il numero uno del mondo ha battuto in finale Novak Djokovic con il punteggio di 7-6 6-3, riuscendo a non concedere nemmeno una palla break al fuoriclasse serbo. “Un’altra incantevole perla, undifirmato– scrivesul proprio profilo X – Avince il Master 1000 superando Djokovic in due set e aggiorna il palmares: sette titoli in stagione, con 65 vittorie e due Slam, e 17 in carriera. Bastano i numeri per sottolineare l’immensa statura del numero uno del tennis mondiale. Grandissimo,-DJOKOVIC,2024: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Il post disu X Un'altra incantevole perla, undifirmato #

Jannik Sinner : “Avevo perso il sorriso - i problemi tornano in testa. Il successo non mi cambierà” - Anche mentalmente sono pronto ad accettare qualunque situazione sul campo, che poi è il progresso più grande. Vorrei non essere in questa situazione, giocare più liberamente sul campo e divertirmi un po’ di più. ” . Ovvio, a volte ci penso e non è la parte migliore, però ho imparato che il successo non mi cambierà come persona o come giocatore: al prossimo torneo potrò arrivare ancora in fondo o ... (Oasport.it)

Jannik Sinner Vince il Masters 1000 di Shanghai ma Resta il Caso Doping - ” La sua fiducia nelle persone che lo circondano è solida: “Sono molto contento di tutte le persone che ho intorno, so di chi posso fidarmi e questa per me è la cosa più importante. ” Il Successo Non Cambierà Sinner Sinner riflette anche su come la vicenda influenzi il modo in cui vive il successo. (Sport.periodicodaily.com)

Djokovic accetta la resa e china la testa allo strapotere di Sinner : “Jannik troppo forte per me” - 1 al mondo: "Ho giocato contro una leggenda davanti ad una leggenda. . . Jannik Sinner si è preso anche i Masters 1000 di Shanghai battendo Novak Djokovic in finale (7-6, 6-3). Poi la felicità del n. Una superiorità manifesta di fronte alla quale il campione serbo ha reso onore: "Un trofeo strameritato per lui e il suo team". (Fanpage.it)