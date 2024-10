Lanazione.it - Infangata la morte del poliziotto: "Diego è stato ucciso dal vaccino"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Pescia (Pistoia), 13 ottobre 2024 – I no-vax tornano a colpire. Sul muro di cinta del cimitero centrale di Pescia ieri sono apparse una serie di scritte realizzate con vernice rossa, firmate con la sigla VV e il logo con tre V racchiuse in un cerchio: "Medici pro vax assassini consapevoli", "Dire la verità è il vero rispetto per", "non da malore ma da vax". Il gruppo di vandali ha approfittato della notte per imbrattare il muro con frasi che hanno coinvoltoDino Guida, il 59ennedel Commissariato di Pescia scomparso lo scorso 3 ottobre, colpito da un malore, del quale venerdì, nella chiesa di Castellare, eracelebrato il funerale in forma solenne, con la partecipazione delle massime autorità civili e militari, dei colleghi, del mondo del volontariato, di centinaia di persone, che avevano voluto accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.