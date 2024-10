Quotidiano.net - Il super razzo di Starship ‘preso’ al volo, il test 5 è un successo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 – Centrato l’obiettivo di ‘recupero al’ per ildi, progettato dalla Space X di Elon Musk per essere riutilizzabile. Oggi è stato effettuato il quintodisenza equipaggio della navicella: serviva per valutare che gli aggiornamenti e le modifiche funzionassero correttamente. Così è stato perché ilHeavy, il booster che costituisce la parte inferiore nella navicella (70 metri), è rientrato sulla rampa di lancio, come previsto. Decollato attaccato alla Ship, la capsula di 50 metri rimasta invece in orbita nello spazio, 7 minuti dopo ha effettuato una discesa controllata perfetta verso l’impianto di lancio di Boca Chica, in Texas: qui è stato ‘catturato’ dai bracci meccanici della torre Mechazilla. Tutto bene fin qui dunque. Ora si attende l’ammaraggio della Ship nell’Oceano Indiano.