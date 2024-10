Il Grifone in trasferta. All’assalto del Terranuova (Di domenica 13 ottobre 2024) "Al di là del ricordo del passato fra le due squadre quello che conta per vincere sono le motivazioni che in noi, dopo domenica, sono aumentate. Noi dobbiamo dare continuità sia alle nostre prestazioni che ai nostri risultati e spero che prosegua questo ritrovato entusiasmo". L’allenatore Roberto Malotti, che oggi torna a sedere sulla panchina biancorossa, è assai fiducioso sull’esito della gara che vede il Grosseto di scena oggi, inizio alle 15, sul terreno dello stadio di Terranuova Bracciolini dove affronta il Terranuova Traiana. "Gli avversari sono una squadra organizzata, è un gruppo affiatato per cui non sarà una gara semplice da affrontare. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita cercando di evitare gli errori del passato: guardiamo avanti e basta. La squadra sta maturando sia come carattere che come tecnica e i ragazzi si stanno allenando bene". Sport.quotidiano.net - Il Grifone in trasferta. All’assalto del Terranuova Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) "Al di là del ricordo del passato fra le due squadre quello che conta per vincere sono le motivazioni che in noi, dopo domenica, sono aumentate. Noi dobbiamo dare continuità sia alle nostre prestazioni che ai nostri risultati e spero che prosegua questo ritrovato entusiasmo". L’allenatore Roberto Malotti, che oggi torna a sedere sulla panchina biancorossa, è assai fiducioso sull’esito della gara che vede il Grosseto di scena oggi, inizio alle 15, sul terreno dello stadio diBracciolini dove affronta ilTraiana. "Gli avversari sono una squadra organizzata, è un gruppo affiatato per cui non sarà una gara semplice da affrontare. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita cercando di evitare gli errori del passato: guardiamo avanti e basta. La squadra sta maturando sia come carattere che come tecnica e i ragazzi si stanno allenando bene".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il centrocampista (svincolato, si stava allenando in Uruguay) sarà il vice-Messias. Domani le visite mediche, poi subito in campo - Il centrocampista (svincolato, si stava allenando in Uruguay) sarà il vice-Messias. Domani le visite mediche, poi subito in campo ... (gazzetta.it)

Genoa, tutti con Gilardino - Una rosa meno competitiva, gli infortuni di alcuni uomini chiave e qualche errore di inesperienza. Tante le difficoltà per l’allenatore del Genoa che però può ... (ilsecoloxix.it)

Sampaoli s'è offerto al Genoa. Ma il club 'difende' Gilardino: "Non valutiamo..." - La panchina di Alberto Gilardino non sembra essere salda come un tempo visto l'avvio di stagione complicato del suo Genoa e non a caso sono circolate le prime indiscrezioni ... (lalaziosiamonoi.it)