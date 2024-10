Ignazio La Russa porta i cani in Senato: le regole per gli amici a quattro zampe, cosa potranno fare (Di domenica 13 ottobre 2024) La Russa prepara una vera e propria rivoluzione politica e sociale: i cani potranno entrare in Senato. Le regole per gli amici a 4 zampe. Non si potrà più dire che non c’era un cane. Questa battuta, che il comico Nino Frassica faceva durante la fortunata trasmissione “Indietro Tutta” quando portava l’animale in studio nel bel mezzo dell’area pubblico, trova la sua giusta collocazione anche oggi a diversi decenni di distanza. Il contesto non è quello dell’intrattenimento, ma della politica. Ignazio La Russa promuove i cani in Senato (ANSA-CityRumors.it)A farlo presente, senza battute, ma con le idee chiare è Ignazio La Russa. Presidente del Senato che sta studiando una nuova proposta in grado, nel suo piccolo, di cambiare la storia repubblicana. Riguarda gli animali: gli amici a quattro zampe, infatti, potranno entrare in Senato. Cityrumors.it - Ignazio La Russa porta i cani in Senato: le regole per gli amici a quattro zampe, cosa potranno fare Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Laprepara una vera e propria rivoluzione politica e sociale: ientrare in. Leper glia 4. Non si potrà più dire che non c’era un cane. Questa battuta, che il comico Nino Frassica faceva durante la fortunata trasmissione “Indietro Tutta” quandova l’animale in studio nel bel mezzo dell’area pubblico, trova la sua giusta collocazione anche oggi a diversi decenni di distanza. Il contesto non è quello dell’intrattenimento, ma della politica.Lapromuove iin(ANSA-CityRumors.it)A farlo presente, senza battute, ma con le idee chiare èLa. Presidente delche sta studiando una nuova proposta in grado, nel suo piccolo, di cambiare la storia repubblicana. Riguarda gli animali: gli, infatti,entrare in

La Russa : "Animali domestici come cani - gatti e uccelli entrino in Senato" - come se non ve ne fossero già abbastanza... - Mentre il mondo è sull'orlo della nuova guerra mondiale e mentre Israele continua a bombardare terroristicamente in nome della lotta al terrorismo, ecco che Ignazio La Russa estrae dal cilindro magico la soluzione fondamentale per risolvere ogni problema: egli ha recentemente asserito che "è ora che . (Ilgiornaleditalia.it)

La Russa : "Animali domestici come cani - gatti e uccelli entrino in Senato" - come se non ve ne fossero già abbastanza... - Mentre il mondo è sull'orlo della nuova guerra mondiale e mentre Israele continua a bombardare terroristicamente in nome della lotta al terrorismo, ecco che Ignazio La Russa estrae dal cilindro magico la soluzione fondamentale per risolvere ogni problema: egli ha recentemente asserito che "è ora che . (Ilgiornaleditalia.it)

La Russa avanti tutta e tutti : il Senato apre le porte a cani e gatti in aula. Calenda ironizza e lui lo spiana - È un bellissimo modo di festeggiare la Giornata mondiale degli animali che cade oggi, nel giorno di San Francesco», ha sottolineato ieri l’onorevole animalista. Ma Calenda ironizza inutilmente Così, non si sottrae al commento inutilmente sardonico Carlo Calenda, che invece di plaudere all’iniziativa del presidente del Senato La Russa, si è cimentato in una considerazione “velenosetta” ... (Secoloditalia.it)