Guardiola lancia la proposta in diretta a Baggio da Fazio: "In Italia solo con lui come assistente"

Pep Guardiola è stato intervistato da Fabio Fazio in diretta a 'Che Tempo Che Fa' su NOVE con Roberto Baggio in collegamento. L'allenatore del Manchester City ha lanciato la proposta: "In Italia verrei solo con Baggio come assistente".

Guardiola : "Baggio era il più forte nonostante avesse un ginocchio come una lavatrice" - Tanta emozione e commozione nell`incontro tra Pep Guardiola e Roberto Baggio che si ritrovano all`interno di `Che Tempo Che Fa`, programma del... (Calciomercato.com)