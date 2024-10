Sport.quotidiano.net - Ginnastica, nel campionato regionale Allieve Gold disputato a campi bisenzio. Le Maripose protagoniste con Emma Aliboni, recentemente premiata come atleta dell’anno

(Di domenica 13 ottobre 2024) Si è concluso ildella Federazioned’Italia, a, dove per la scuola diritmica massese, Le, nella categoria3, è scesa in pedana la giovane. Nelle due proveha eseguito un complesso programma di gara con quattro esercizi: corpo libero, fune, clavette e nastro, raggiungendo nella prima prova il sesto posto, nella seconda il quinto. Purtroppo, non è rientrata nel gruppo che affronterà la fase successiva, quella di zona tecnica. Questo risultato delude le aspettative iniziali ma non fa perdere la voglia e lo stimolo di continuare a intraprendere questo percorso di alta specializzazione.