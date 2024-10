Ghetto in Fiore, centinaia di padovani in visita alla mostra-mercato di piante (Di domenica 13 ottobre 2024) Successo per venticinquesima edizione di Ghetto in Fiore, a cura di Cia Padova in collaborazione con il Comune di Padova e l’associazione IlPadovaGhetto, in corso di svolgimento oggi, domenica 13 ottobre, nell’Antico Ghetto di Padova.Ghetto in FioreMoltissimi i padovani che hanno Padovaoggi.it - Ghetto in Fiore, centinaia di padovani in visita alla mostra-mercato di piante Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Successo per venticinquesima edizione diin, a cura di Cia Padova in collaborazione con il Comune di Padova e l’associazione IlPadova, in corso di svolgimento oggi, domenica 13 ottobre, nell’Anticodi Padova.inMoltissimi iche hanno

Domenica torna Ghetto in Fiore - venticinquesima edizione per la manifestazione di Cia Padova - E' arrivata alla venticinquesima edizione la manifestazione Ghetto in Fiore, inziativa a cura di Cia Padova in collaborazione con il Comune di Padova e l’associazione PadovaGhetto. . . L'appuntamento è per domenica 13 ottobre con inizio dalle 9. In. . 30 e che terminerà alle 18, nell’Antico Ghetto. (Padovaoggi.it)

