Galles-Montenegro Uefa Nations League B 14-10-2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Nel gruppo 4 della Lega B di Nations League la situazione di classifica è molto fluida e interessante: comanda la Turchia con 7 punti, seguita dal Galles a 5 e dall'Islanda a 4. Il fanalino di coda del girone è il Montenegro, sconfitto di misura al Samsun Stadiun venerdì notte e ancora a 0 punti.

Montenegro Galles - inizio CLAMOROSO degli ospiti : DUE GOL in appena TRE minuti! - La seconda giornata della Lega B di Nations League vede queste due formazioni scendere in campo al Podogorica City Stadium dell’omonima città. Dopo quaranta secondi […]. Una partenza a dir poco perfetta in Montenegro Galles per gli ospiti, avanti 2-0 dopo appena tre minuti di gioco Montenegro Galles ha avuto un inizio più unico che raro. (Calcionews24.com)

Montenegro-Galles (lunedì 09 settembre 2024 ore 20 : 45) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Seconda giornata nel gruppo 4 della Lega B di Nations League e sfida tra due squadre non troppo contente dell’esordio: il Montenegro è caduto in Islanda, mentre il Galles non è andato oltre il pareggio interno a reti bianche contro la Turchia. Si gioca a Podgorica, dove la nazionale di casa cercherà di portare a […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

