Esposito | L’Empoli ha creduto in me nella mia carriera ho pagato questa cosa

Le parole di Sebastiano Esposito, attaccante dell'Empoli, sulla sua avventura in azzurro in Serie A. Tutti i dettagli in merito Sebastiano Esposito si è raccontano a La Gazzetta dello Sport dopo l'ottimo inizio di stagione con L'Empoli. EMPOLI – «Questo è il primo club di A che ha creduto in me. Una nuova vita, sì.

Colombo-Esposito - l’Empoli si fa corsaro con il Cagliari dell’ex Nicola - EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi (90’ De Sciglio), Grassi (73’ Cacace), Anjorin (58’ Haas), Pezzella; Henderson, Esposito (90’ Pellegri), Colombo (73’ Solbakken). Cagliari – Empoli 0-2 CAGLIARI (3-5-2) Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou (46’ Pavoletti), Deiola, Marin (71’ Gaetano), Augello (60’ Azzi); Luvumbo (60’ Viola), Piccoli (75’ Lapadula). (Corrieretoscano.it)

Colombo più Esposito : l’Empoli vola. Affondato anche il Cagliari. Questi ragazzi non si fermano più. È un ritmo da zona Champions - Un po’ di sofferenza nel finale con il Cagliari che mette tanti palloni in area, ma dove non arrivano gli attenti difensori azzurri ci pensa Vasquez ad abbassare la saracinesca. Il Cagliari prova a reagire, ma Vasquez ci mette una pezza prima in uscita bassa su Luvumbo e poi con un altro intervento d’istinto su Deiola. (Sport.quotidiano.net)

