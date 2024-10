Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Emilia-Romagna, duello fra i candidati: faccia a faccia col Carlino

(Di domenica 13 ottobre 2024) Bologna, 13 ottobre 2024 – Unprima della sfida alle urne. Si avvicina l’appuntamento con leregionali del 17 e del 18 novembre e il, come già fatto durante altre tornate elettorali, offre la possibilità ai lettori di toccare con mano e valutare in prima persona le proposte e le idee politiche deialla presidenza di viale Aldo Moro: Michele de Pascale, sindaco di Ravenna in corsa con il Partito democratico, ed Elena Ugolini, rettrice delle Scuole Malpighi di Bologna, che porta avanti il suo progetto civico sostenuto dal centrodestra. Il confronto sarà sotto le Due Torri, a Bologna, al Teatro Duse, in via Cartoleria il 14 novembre: basterà leggere il nostro quotidiano e seguire i canali online delnei prossimi giorni per sapere l’orario e come seguire l’evento e partecipare.