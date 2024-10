Drammatico incidente stradale, morti tre tifosi del Foggia: le vittime hanno 21, 17 e 13 anni (Di domenica 13 ottobre 2024) Tre giovanissimi tifosi rossoneri hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto, nella serata di ieri, 13 ottobre, al rientro dalla trasferta a Potenza, dove si è svolta la partita di calcio tra i padroni di casa e gli ospiti, terminata 1 a 1. Nel violento impatto tre persone sono Foggiatoday.it - Drammatico incidente stradale, morti tre tifosi del Foggia: le vittime hanno 21, 17 e 13 anni Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tre giovanissimirossoneriperso la vita in un tragicoavvenuto, nella serata di ieri, 13 ottobre, al rientro dalla trasferta a Potenza, dove si è svolta la partita di calcio tra i padroni di casa e gli ospiti, terminata 1 a 1. Nel violento impatto tre persone sono

