Deschamps non si esalta su Thuram: «Ha passi in avanti da fare!» (Di domenica 13 ottobre 2024) Deschamps si esprime sull’attaccante dell’Inter Thuram, capocannoniere del club e della Serie A con 7 gol, direttamente da Clairefontaine. CRESCERE – In conferenza stampa, alla vigilia di Belgio-Francia, Didier Deschamps ha parlato anche dell’attaccante dell’Inter Marcus Thuram. Questo il suo pensiero: «Si tratta di un attaccante molto efficace con il suo club, ma ancora dei passi in avanti da fare. Lui ha avuto un piccolo problema dopo la sua ultima partita di campionato, ora va meglio, ma, come tutta la nuova generazione, è dotato di un potenziale enorme, che deve però gestire e far crescere. Gli attaccanti hanno quasi sempre l’obbligo di essere decisivi, ma bisogna dare anche tempo e tranquillità per rendere al massimo. Potenzialmente Marcus, quello che è capace di fare è molto interessante, ma per concretizzarlo ci vuole tempo». Inter-news.it - Deschamps non si esalta su Thuram: «Ha passi in avanti da fare!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024)si esprime sull’attaccante dell’Inter, capocannoniere del club e della Serie A con 7 gol, direttamente da Clairefontaine. CRESCERE – In conferenza stampa, alla vigilia di Belgio-Francia, Didierha parlato anche dell’attaccante dell’Inter Marcus. Questo il suo pensiero: «Si tratta di un attaccante molto efficace con il suo club, ma ancora deiinda. Lui ha avuto un piccolo problema dopo la sua ultima partita di campionato, ora va meglio, ma, come tutta la nuova generazione, è dotato di un potenziale enorme, che deve però gestire e far crescere. Gli attaccanti hanno quasi sempre l’obbligo di essere decisivi, ma bisogna dare anche tempo e tranquillità per rendere al massimo. Potenzialmente Marcus, quello che è capace diè molto interessante, ma per concretizzarlo ci vuole tempo».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Francia vince con Israele - Deschamps fa un favore all’Inter su Thuram - La Francia vola a quota sei punti in classifica. Israele-Francia 1-4 7’ Camavinga, 24’ Gandelman, 28’ Nkunku, 87’ Guendouzi, 89’ Barcola Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (La Francia vince con Israele, Deschamps fa un favore ... (Inter-news.it)

Infortunio Thuram - dalla Francia filtra ottimismo : la scelta di Deschamps - L’attaccante dell’Inter, giusto ricordarlo per coloro i quali se lo fossero persi, non ha subito un vero e proprio infortunio, ma è uscito […]. Filtra ottimismo in casa Inter per le condizioni di Marcus Thuram: la decisione di Didier Deschamps per la partita contro Israele Arrivano notizie decisamente incoraggianti, proprio questa mattina, sulle condizioni di Marcus Thuram. (Calcionews24.com)

Thuram - Deschamps preoccupa : «Si allenerà a parte. In dubbio» - Ancora oggi il giocatore soffre un po’ ed è comunque partito per disputare gli impegni di UEFA Nations League con la nazionale. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Thuram, Deschamps preoccupa: «Si allenerà a parte. (Inter-news.it)