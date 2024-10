Da noi... a ruota libera, Amii Stewart, Rocco Papaleo e gli altri ospiti di oggi (Di domenica 13 ottobre 2024) oggi, domenica 13 ottobre, alle 17:20 su Rai 1, torna l'appuntamento con il programma "Da noi a ruota libera". Lo show, condotto da Francesca Fialdini, offre ogni settimana diverse storie emozionanti, dando spazio sia a figure del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica, sia a persone Europa.today.it - Da noi... a ruota libera, Amii Stewart, Rocco Papaleo e gli altri ospiti di oggi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024), domenica 13 ottobre, alle 17:20 su Rai 1, torna l'appuntamento con il programma "Da noi a". Lo show, condotto da Francesca Fialdini, offre ogni settimana diverse storie emozionanti, dando spazio sia a figure del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica, sia a persone

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Da noi... a ruota libera - Maurizio Lastrico e gli altri ospiti di oggi - Oggi, domenica 6 ottobre 2024, a partire dalle 17.20 su Rai 1, va in onda un nuovo appuntamento con "Da noi… a ruota libera". Francesca Fialdini torna ad accogliere in studio personalità di spicco e volti meno noti, pronti a condividere sia le proprie esperienze professionali che le vicende... (Today.it)

Da noi... a ruota libera - Alessandro Borghese e gli altri ospiti di oggi - Oggi, domenica 29 settembre, alle 17:20, Rai1, trasmette una nuova puntata di "Da noi… a ruota libera", lo show pomeridiano condotto da Francesca Fialdini. Il programma è realizzato grazie alla collaborazione tra la Direzione Intrattenimento Day Time e la casa di produzione Endemol Shine Italy... (Today.it)

Scozzafava : “Conte da oggi può ruotare i suoi interpreti” - Osimhen gli fa luccicare ancora gli occhi, è una trattativa che l’ha reso orgoglioso perchè la più difficile che ha fatto in carriera. Non ho visto la gara di ieri perchè per lavoro ero da un’altra parte dell’Italia e sono rientrata a Napoli tra il primo e il secondo tempo e ho visto già una gara sul 3 a 0. (Terzotemponapoli.com)