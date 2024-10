Ilgiorno.it - Crisi cardiache, "fattore tempo cruciale"

(Di domenica 13 ottobre 2024) "I rianimatori e i disostruttori più efficaci spesso, paradossalmente, sono i bambini: puntiamo su loro per cambiare la cultura generale del soccorso, perché un intervento immediato salva la vita". Parte da questa idea la “Settimana Viva“, dedicata alla rianimazione, presentata venerdì nella sede di Infermieristica della Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, in via Fissiraga a Lodi. Il direttore generale Guido Grignaffini, col medico Giulia Acquistapace di IRC (Italian resuscitation council), hanno ricordato che l’iniziativa avanza col sostegno dei Comuni di Lodi, Maleo, Casalpusterlengo e Lodi Vecchio, ma coinvolge anche Ossago Lodigiano. Poi Asvicom, Pia Zirpolo di Aira odv, Bcc Lodi, per cui erano presenti il direttore Alberto Bertoli e Paolo Pedrazzini. "Siamo nella settimana della rianimazione cardiopolmonare, istituita nel 2012.