Conti correnti spiati, Intesa Sanpaolo si scusa per il caso-Coviello: «Non accadrà più. I dati dei clienti? Sono al sicuro» (Di domenica 13 ottobre 2024) Intesa Sanpaolo aveva già rotto i rapporti due mesi fa con Vincenzo Coviello, il suo dipendente che per oltre un anno e mezzo ha spiato i Conti correnti di politici, attori, calciatori e vip vari, accedendo indebitamente ai loro dati, compresi quelli della premier Giorgia Meloni. Ora che il caso è montato in tutta la sua gravità, però, con i vertici del governo a dir poco irritati («Sono la più dossierata d’Italia», ha ringhiato ieri sera la premier al Tg5), la banca torna ad intervenire, facendo un passo ancor più deciso: chiedere scusa. Un passo probabilmente consigliato pure dai legali, visto che secondo La Stampa la stessa banca sarebbe indagata per i fatti in nome della «responsabilità oggettiva» prevista dalla legge 231 del 2001. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 13 ottobre 2024)aveva già rotto i rapporti due mesi fa con Vincenzo, il suo dipendente che per oltre un anno e mezzo ha spiato idi politici, attori, calciatori e vip vari, accedendo indebitamente ai loro, compresi quelli della premier Giorgia Meloni. Ora che ilè montato in tutta la sua gravità, però, con i vertici del governo a dir poco irritati («la più dossierata d’Italia», ha ringhiato ieri sera la premier al Tg5), la banca torna ad intervenire, facendo un passo ancor più deciso: chiedere. Un passo probabilmente consigliato pure dai legali, visto che secondo La Stampa la stessa banca sarebbe indagata per i fatti in nome della «responsabilità oggettiva» prevista dalla legge 231 del 2001.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta Bari sui conti correnti spiati - si indaga su eventuali mandanti di Coviello - Morbosa curiosità personale o un disegno con un mandante? Si cercherà una risposta a questo interrogativo negli smartphone, tablet, hard disk e dispositivi informatici che sono stati sequestrati nei giorni scorsi a Vincenzo Coviello, l'ex dipendente di Intesa Sanpaolo che dalla sua postazione di lavoro a Bisceglie ha spiato migliaia di movimenti bancari di politici, personaggi noti del mondo ... (Tg24.sky.it)

Conti correnti spiati - Intesa Sanpaolo si scusa per il caso-Coviello : «Non accadrà più. I dati dei clienti? Sono al sicuro» - Ciononostante, si puntualizza, «siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto e chiediamo scusa. 000 persone che lavorano in Intesa Sanpaolo è per confermare i livelli di eccellenza che pongono la banca ai vertici europei. Quanto avvenuto non dovrà più accadere». Sicurezza informatica assicurata La banca guidata da Carlo Messina tiene altresì a precisare che non c’è ragione per i suoi ... (Open.online)

Violati i conti correnti di Giorgia Meloni e di molti vip - cosa rischia la banca - Intesa Sanpaolo ha una capitalizzazione di mercato che supera i 45 miliardi di euro, e qualsiasi scossa alla fiducia degli investitori potrebbe riflettersi sul valore delle azioni. I clienti cominciarono a notare l’addebito di commissioni per conti mai richiesti e l’invio di carte di credito non autorizzate. (Quifinanza.it)