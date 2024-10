Come idratare i capelli: ecco cosa fare (Di domenica 13 ottobre 2024) Se in questa stagione i capelli secchi ci affliggono (mentre l'unica cosa che vogliamo è la chioma soffice di Sabrina Carpenter), non buttiamoci giù. Prima cosa non è affatto un problema insolito. Ma la mancanza d'idratazione crea un effetto domino: capelli aridi sono più inclini crespo, rottura e opacità. Occorre un S.O.S hydro boost prima, durante e dopo il lavaggio. ecco cosa fare Vanityfair.it - Come idratare i capelli: ecco cosa fare Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Se in questa stagione isecchi ci affliggono (mentre l'unicache vogliamo è la chioma soffice di Sabrina Carpenter), non buttiamoci giù. Primanon è affatto un problema insolito. Ma la mancanza d'idratazione crea un effetto domino:aridi sono più inclini crespo, rottura e opacità. Occorre un S.O.S hydro boost prima, durante e dopo il lavaggio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perdita di capelli : cosa fare - Caduta dei capelli? Ecco le cause e i rimedi. Leggi tutto Capelli in caduta? Cause e rimedi su Donne Magazine. . (Donnemagazine.it)

Getta acido in faccia all’ex - la ragazza : “Mi teneva per i capelli - non capivo cosa fosse ma bruciava” - Said Cherrah sta affrontando il processo che lo vede accusato di aver provato a sfregiare l'ex fidanzata con l'acido muriatico. La 24enne ha raccontato in aula l'aggressione del 21 novembre 2023 a Erba (Como).Continua a leggere . (Fanpage.it)

Acqua di riso per il viso e per i capelli : cosa c’è di vero (e cosa no) sull’ossessione beauty del momento - “Di fatto si tratta di un’acqua arricchita, che può avere una funzione detergente, ma sicuramente senza gli effetti di cui si legge sui social, come l’aumento della produzione di collagene”. Pare venisse usata per lavare i capelli e il viso e che fosse molto apprezzata per una chioma lucida e liscia, senza crespo, e per una pelle morbida senza imperfezioni. (Ilfattoquotidiano.it)