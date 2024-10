CM com – Ex Inter M’Vila | Guadagnavo 500 mila euro al mese ma ero nella mia stanza a combattere con la depressione|Estero

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) 2024-10-13 17:44:00 Arrivano conferme: Yann, 34enne centrocampista con un’esperienza anche in Italia, nelle fila dell’, alle spalle, ha deciso di tornare in Francia, a Caen, quattro anni dopo il suo addio al Saint-Étienne. In un’vista concessa a Ouest-France, il centrocampista cresciuto nel Rennes ha rivelato a cuore aperto il periodo di grande difficoltà vissuto a causa della depressione. Nato in Piccardia, Yannviene notato dall’Amiens nel parcheggio di un circo quando ha solo 9 anni. Un’infanzia difficile e il calcio come fuga. “Ho fatto un provino ed è andato bene. Vivevo in un centro per donne vittime di violenze, con mia madre. Nonostante le difficoltà, i miei fratelli e sorelle ed io abbiamo vissuto momenti molto belli perché eravamo tutti insieme. Quindi quando ero piccolo, il calcio era una passione, ma anche una valvola di sfogo.