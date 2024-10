Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pogacar stellare: tutti i numeri della sua stagione

(Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 – Ridurre un fenomeno come Tadeja una mera questione dinon renderebbe giustizia alle sue gesta, ma proprio le 'fredde' cifre di questo 2024 da sogno ben fotografano la crescita esponenziale di un corridore capace di riscrivere la storia del. Idel 2024 diCon quella ottenuta al Giro di Lombardia 2024, la quarta di fila in questa corsa come solo Fausto Coppi aveva saputo fare tra il 1946 e il 1949, lo sloveno ha fissato a 25 i successi stagionali, ottenuti in appena 58 giorni di gare: un range che diventa di 88 vittorie complessive in 469 gare totali in carriera.