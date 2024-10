Ciclismo Pogacar | Belli i paragoni con i grandi ma non voglio preoccuparmi della storia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Qualsiasi paragone con idelè bello ma non mi piace confrontarmi agli altri e poi non so moltodell’epoca perché non ero neanche nato. Mi piace dire cheseguire la mia strada, vivere il momento e non guardare al passato e“. Sono queste le parole di Tadejal Festival dello sport di Trento. “Non ho mai avuto un idolo, da giovane non mi interessavo molto al– ha detto -. Quando ero in Slovenia guardavo il Tour e poi quando ho iniziato ad appassionarmi c’era Schleck , ma non ho mai avuto un idolo. Mi piace guardare la corse, mi piace farlo da lontano, non mi piace quando si aspetta al traguardo. Forse è per questo che corro in questo modo“. Poi aggiungr: “Il primo anno diè stato molto divertente, anche con gli amici che mi sono fatto nel tempo.