Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Capodarca trionfa nel Memorial Piero Forconi

(Di domenica 13 ottobre 2024) Mercatale Val di Pesa (Firenze), 13 ottobre 2024 – Un’altra bella edizione a chiudere la stagione allievi in Toscana (ultima gara in Italia visto che si è svolta nel pomeriggio), per il VII°- Coppa Gli Amici di, al termine della quale si è imposto il beniamino locale Matteodella Sancascianeseche ha colto finalmente il successo in una gara con 76 partenti. Protagonisti di un lunga fuga con il vincitore anche Salomone della Olimpia Valdarnese che perdeva una dozzina di secondi nelle battute finale rispetto alla scatenato, e Pucci della Iperfinish finito decimo, dopo aver tentato per primo lungo la salita finale di staccare i due compagni di fuga. L’azione dia 3 km dall’arrivo sulla salita “La Leccia”, con Salomone che vanamente cercava poi di riprenderlo.