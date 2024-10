Spettacolo.periodicodaily.com - Che Tempo Che Fa: Ospiti della Puntata del 13 Ottobre su Nove e Discovery+

(Di domenica 13 ottobre 2024) Questa sera, domenica 132024, torna un nuovo appuntamento con “CheChe Fa” condotto da Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, in diretta dalle 19:30 sue in streaming su. Lavedrà la partecipazione diillustri, tra cui leggende del calcio, premi Oscar e icone del mondo dello spettacolo. Pep Guardiola: Esclusiva TV con il Leggendario Allenatore In esclusiva tv, sarà presente Pep Guardiola, uno degli allenatori più vincentistoria del calcio. Attuale tecnico del Manchester City, Guardiola ha collezionato 40 trofei, tra cui tre Champions League, numerosi titoli nazionali in Spagna, Germania e Inghilterra, e due Triplete. Nella sua carriera da calciatore, Guardiola ha giocato per squadre come il Barcellona, il Brescia e la Roma.