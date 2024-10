Ilrestodelcarlino.it - Cesena, i guai non vengono mai soli. Ora si è fermato anche Kargbo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Oltre Italia, per il, a quanto pare non è proprio un buon momento. Come se non bastasse la squalifica di dieci giornate (ridotta a 5) comminata dalla Fifa a Marco Curto per ’comportamento discriminatorio’ – i fatti, come oramai noto, risalgono all’estate scorsa quando il difensore vestita la maglia del Como (aè in prestito) –, notizie preoccupanti, sono arrivatedalla Costa d’Avorio. Augustus, impegnato nella nazionale della Sierra Leone, venerdì sera non è neppure andato in panchina, allo Stade Laurent Pokou di San Pedro. Pare che l’attaccante sia rimasto fermo a scopo precauzionale per una sospetta distorsione alla caviglia.non scenderà in campo, quindi, neppure nella gara di ritorno in programma martedì 15 ottobre, sempre contro la Costa d’Avorio, ma in Liberia, per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.