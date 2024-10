Belgio -Francia – pronostico, formazioni e notizie sulle squadre (Di domenica 13 ottobre 2024) I vicini Belgio e Francia si incontrano per la seconda volta nel giro di un mese nella quarta giornata di UEFA Nations League lunedì 14 ottobre sera. La Francia ha recuperato la sconfitta della giornata inaugurale vincendo le ultime due, mentre il Belgio è scivolato dal primo al terzo posto dopo la vittoria su Israele nella prima giornata. Il calcio di inzio di Belgio -Francia è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Belgio -Francia a che punto sono le due squadre Belgio Il Belgio ha ottenuto un punto all’Olimpico contro l’Italia giovedì sera, grazie a una prestazione da vero e proprio “Jekyll-and-Hyde”, e sarà molto dispiaciuto per non aver ottenuto una vittoria. Sport.periodicodaily.com - Belgio -Francia – pronostico, formazioni e notizie sulle squadre Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) I vicinisi incontrano per la seconda volta nel giro di un mese nella quarta giornata di UEFA Nations League lunedì 14 ottobre sera. Laha recuperato la sconfitta della giornata inaugurale vincendo le ultime due, mentre ilè scivolato dal primo al terzo posto dopo la vittoria su Israele nella prima giornata. Il calcio di inzio diè previsto alle 20:45 Anteprima della partitaa che punto sono le dueIlha ottenuto un punto all’Olimpico contro l’Italia giovedì sera, grazie a una prestazione da vero e proprio “Jekyll-and-Hyde”, e sarà molto dispiaciuto per non aver ottenuto una vittoria.

