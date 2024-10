Ballando con le Stelle 2024, chi è il primo eliminato? Cosa è successo nella terza puntata (Di domenica 13 ottobre 2024) terza puntata di ‘Ballando con le Stelle’ e finalmente prima eliminazione di questa edizione. “Dio sia lodato” commenta Guillermo Mariotto, interpretando il pensiero un po’ di tutto il pubblico. Ballerini per una notte questa sera sono due: la coppia formata da Fabio Caressa e dalla moglie Benedetta Parodi. Le pagelle della terza puntata di Ballando con le Stelle 2024 In realtà più che di prima eliminazione si tratta di primo spareggio: la prima coppia eliminata di questa edizione di ‘Ballando con le Stelle’ sarà comunicata all’inizio della prossima puntata dal talent show condotto da Milly Carlucci. I primi a rompere il ghiaccio nella gara sono Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Il conduttore ha avuto alcuni problemi fisici durante la settimana e questo un po’ si è fatto sentire. Ossini continua ad essere fermo e glaciale. Non ci siamo. Quotidiano.net - Ballando con le Stelle 2024, chi è il primo eliminato? Cosa è successo nella terza puntata Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024)di ‘con le’ e finalmente prima eliminazione di questa edizione. “Dio sia lodato” commenta Guillermo Mariotto, interpretando il pensiero un po’ di tutto il pubblico. Ballerini per una notte questa sera sono due: la coppia formata da Fabio Caressa e dalla moglie Benedetta Parodi. Le pagelle delladicon leIn realtà più che di prima eliminazione si tratta dispareggio: la prima coppia eliminata di questa edizione di ‘con le’ sarà comunicata all’inizio della prossimadal talent show condotto da Milly Carlucci. I primi a rompere il ghiacciogara sono Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Il conduttore ha avuto alcuni problemi fisici durante la settimana e questo un po’ si è fatto sentire. Ossini continua ad essere fermo e glaciale. Non ci siamo.

