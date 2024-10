Baggio, il ricordo di Mazzone: «Quella volta del cane…» (Di domenica 13 ottobre 2024) Divin Codino ha raccontato di alcuni interessanti e divertenti retroscena con Guardiola e Mazzone protagonisti Roberto Baggio, ex leggenda del calcio italiano, ha parlato ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa in un intervenuto in collegamento da casa durante la puntata con Pep Guardiola in studio. Ecco le dichiarazioni di Baggio. MANCHESTER CITY – «Sì, Calcionews24.com - Baggio, il ricordo di Mazzone: «Quella volta del cane…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Divin Codino ha raccontato di alcuni interessanti e divertenti retroscena con Guardiola eprotagonisti Roberto, ex leggenda del calcio italiano, ha parlato ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa in un intervenuto in collegamento da casa durante la puntata con Pep Guardiola in studio. Ecco le dichiarazioni di. MANCHESTER CITY – «Sì,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Guardiola "Mazzone maestro - Baggio? Immagino il suo prime..." - "Futuro? Ancora non ho deciso. In Champions eviterei il Barcellona" ROMA - "E' un piacere essere in Italia". Per Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, l'intervista a "Che tempo che fa", trasmissione in onda su NOVE, è l'occasione per ritornare in un Paese che gli è rimasto nel cuore dopo l' . (Ilgiornaleditalia.it)

Baggio : "Guardiola? Era allenatore in campo - trofei meritati. Il cane e l'episodio con Mazzone..." - Roberto Baggio ha parlato a `Che Tempo Che Fa`. Intervenuto nel programma di Fabio Fazio sul canale Nove, il Divino Codino ha rilasciato alcune... (Calciomercato.com)