Atleti e manifestazioni olimpiche tra foto e grafiche: in mostra la raccolta di Nicoletta Scilimati (Di domenica 13 ottobre 2024) OSTUNI - Una raccolta di sedici opere di Nicoletta Scilimati, tra foto e grafice incluse nella serie "Run", sono attualmente in mostra presso Palazzo Tanzarella a Ostuni. L'esposizione arriva nella cornice della settima edizione del Festival della cooperazione internazionale. Il vernissage di Brindisireport.it - Atleti e manifestazioni olimpiche tra foto e grafiche: in mostra la raccolta di Nicoletta Scilimati Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) OSTUNI - Unadi sedici opere di, trae grafice incluse nella serie "Run", sono attualmente inpresso Palazzo Tanzarella a Ostuni. L'esposizione arriva nella cornice della settima edizione del Festival della cooperazione internazionale. Il vernissage di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donata Pizzi La Collezione è in mostra a Ravenna - fino al 15 dicembre alla Fondazione Sabe per l'arte - curata da Federica Muzzarelli - docente di Storia della Fotografia presso il Dipartimento delle Arti - Università di Bologna - che ha intitolato la selezione : Fotografia e Femminismi-Storie e immagini dalla Collezione Donata Pizzi. In contemporanea - il 16 ottobre - inaugura la mostra La Passione - alla Fotogalleriet di Oslo. - Sono cresciuta insieme a tante cugine, tutte femmine e, a differenza delle nostre mamme, ci siamo tutte laureate. Bisogna dare tempo al tempo, vedere un lavoro nel contesto di un percorso di vita. Volevo emanciparmi dalla Brianza, da Milano, dalla famiglia borghese. Mi interessano i progetti di chi tratta temi personali, sociali o storici in modo originale, quello che cerco sempre è l’onestà ... (Iodonna.it)

Inaugurata la mostra fotografica "La bellezza e la fragilità del fiume Esino" - FALCONARA - Dalle sorgenti dell’Esino, nel bosco di Esanatoglia, fino alla foce a Rocca Mare, nel Comune di Falconara, passando per Genga alla scoperta dell’affluente, a Serra San Quirico, a Jesi nell’area dell’oasi Ripa Bianca e a Camerata Picena: è il viaggio compiuto dagli studenti... (Anconatoday.it)

Il mestiere di fotoreporter e la mostra allestita a Meldola : Cristiano Frasca si racconta a "Salotto blu" - Cristiano Frasca testimonia da anni con i suoi scatti fotografici la vita in Romagna per conto di importanti testate giornalistiche. È attualmente, fino al 19 ottobre, aperta a Meldola, con ingresso gratuito, presso la ex chiesina dell'ospedale, la mostra delle suggestive e drammatiche immagini... (Forlitoday.it)