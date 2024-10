America's Cup, altro punto per New Zealand: 3-0 su Ineos (Di domenica 13 ottobre 2024) Quarta regata annullata per assenza di vento, sarà recuperata lunedì BARCELLONA (SPAGNA) - La finale della 37esima America's Cup continua a pendere dalla parte di Emirates Team New Zealand. Dopo i due successi della prima giornata, i kiwi mettono a segno un altro punto aggiudicandosi la terza e unic Ilgiornaleditalia.it - America's Cup, altro punto per New Zealand: 3-0 su Ineos Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Quarta regata annullata per assenza di vento, sarà recuperata lunedì BARCELLONA (SPAGNA) - La finale della 37esima's Cup continua a pendere dalla parte di Emirates Team New. Dopo i due successi della prima giornata, i kiwi mettono a segno unaggiudicandosi la terza e unic

Quando si recupera New Zealand-Ineos? Nuovo orario gara-4 America’s Cup - programma - tv - CALENDARIO RECUPERO GARA-4 AMERICA’S CUP Lunedì 14 ottobre Ore 14. I Kiwi conducono per 3-0 la serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo e sono apparsi decisamente più forti rispetto ai britannici nei primi tre testa a testa, risultando più pimpanti in partenza, più veloci di bolina, più precisi nelle varie manovre. (Oasport.it)

America's Cup - New Zealand batte ancora Ineos e va 3-0 - New Zealand si è aggiudicata la sfida con 52 secondi di vantaggio. Il Re è arrivato direttamente sul ponte della “Juan Carlos I” intorno alle 13:00 in elicottero, accompagnato da Salvador Illa. AGI - Terza regata nelle acque di Barcellona ma ancora una volta la spunta il Defender: nel primo round della seconda giornata della finale della 37esima America's Cup Emirates Team New Zealand vince di ... (Agi.it)