America's Cup, altro punto per New Zealand: 3-0 su Ineos

Quarta regata annullata per assenza di vento, sarà recuperata lunedì BARCELLONA (SPAGNA) - La finale della 37esima America's Cup continua a pendere dalla parte di Emirates Team New Zealand. Dopo i due successi della prima giornata, i kiwi mettono a segno un altro punto aggiudicandosi la terza e unica regata disputata oggi.

Quando si recupera New Zealand-Ineos? Nuovo orario gara-4 America’s Cup - programma - tv - Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati. Team New Zealand e INEOS Britannia torneranno in acqua a Barcellona nella giornata di lunedì 14 ottobre (ore 14. Il confronto è infatti stato annullato oggi pomeriggio a causa del vento troppo leggero (inferiore ai 6,5 nodi previsti dal regolamento) e gli organizzatori hanno ... (Oasport.it)

America's Cup - New Zealand batte ancora Ineos e va 3-0 - Il Re è arrivato direttamente sul ponte della “Juan Carlos I” intorno alle 13:00 in elicottero, accompagnato da Salvador Illa. Anche il Re Felipe VI ha assistito alle regate finali dell'America's Cup dalla portaerei anfibia LHD “Juan Carlos I”, approfittando della presenza della nave a Barcellona, insieme a numerose autorità civili e militari. (Agi.it)

America’s Cup 2024 : Team New Zealand Vince la Terza Regata e Porta il Punteggio sul 3-0 - Con un’altra prova di forza, i defender neozelandesi hanno inflitto un altro duro colpo agli sfidanti britannici, consolidando il loro vantaggio nella sfida che si concluderà con il primo team che raggiunge 7 vittorie. Penalità per Ineos Britannia e Vantaggio Accumulato Il match è iniziato con un incrocio quasi da collisione durante il prepartenza, che ha comportato una penalità per ... (Sport.periodicodaily.com)