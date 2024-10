Alluvione, Ugolini: “De Pascale ammette gli sbagli della Regione" (Di domenica 13 ottobre 2024) “De Pascale ammette che la Regione non è stata in grado di gestire il dissesto idrogeologico. Finalmente dice la verità! - sottolinea Elena Ugolini, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna per il centrodestra. "Per rimediare propone di creare un altro ente, ma sarebbe meglio che il Parmatoday.it - Alluvione, Ugolini: “De Pascale ammette gli sbagli della Regione" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “Deche lanon è stata in grado di gestire il dissesto idrogeologico. Finalmente dice la verità! - sottolinea Elena, candidata alla presidenzaEmilia-Romagna per il centrodestra. "Per rimediare propone di creare un altro ente, ma sarebbe meglio che il

