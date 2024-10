Ilrestodelcarlino.it - Zona logistica semplificata. Un coro di consensi: "Favorirà investimenti nelle aree industriali"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Facilitazioni per le imprese, semplificazioni amministrative, incentivi, sgravi fiscali: è la ‘’, un progetto della Regione per la movimentazione delle merci che unisce infrastrutture viarie e ferroviarie e leproduttive commerciali dell’Emilia-Romagna. Dopo unn percorso istituzionale condiviso, il governo Meloni ha varato l’istituzione della ‘Zls’ per l’Emilia-Romagna, raccogliendo così un consenso unanime dal territorio. "Siamo convinti del grande valore di questa opportunità, che favorisce glianchedi Forlì-Cesena e Rimini – afferma Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. L’ulteriore spinta al ruolo del porto di Ravenna porta benefici a tutto il sistema delladelle imprese romagnole.