Yildiz entra e fa segnare la Turchia in 30 secondi: l’azione spettacolare contro il Montenegro (Di sabato 12 ottobre 2024) Con uno schiocco di dita Yildiz entra dalla panchina e regala la vittoria alla Turchia: segna dopo 30 secondi, ma alla fine il gol viene assegnato al suo compagno di squadra. Fanpage.it - Yildiz entra e fa segnare la Turchia in 30 secondi: l’azione spettacolare contro il Montenegro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Con uno schiocco di ditadalla panchina e regala la vittoria alla: segna dopo 30, ma alla fine il gol viene assegnato al suo compagno di squadra.

Juve - ecco l’AIUTO per Vlahovic : la NUOVA mossa di Motta - c’entrano Yildiz e Koopmeiners - In particolare l’allenatore […]. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta starebbe trascorrendo la preparazione di Genoa-Juve per studiare nuove mosse tattiche dopo i tre 0-0 consecutivi in Serie A. La nuova mossa tattica di Thiago Motta per cercare di aiutare Dusan Vlahovic a sbloccarsi con la Juventus. (Calcionews24.com)

Juventus-PSV - gol pazzesco di Yildiz : entra due volte nella storia | VIDEO - . Il gol di Kenan Yildiz sblocca Juventus-PSV, prima gara della Champions League 2024-2025. Quello di Yildiz è il primo gol della nuova Champions League che, a partire dall’edizione attuale (2024-2025) introduce il nuovo format. Rete che, a dirla tutta, entra nella storia anche per una seconda ragione. (Calcioweb.eu)