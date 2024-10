Wta Osaka 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Il torneo Wta 250 di tennis è in programma sul cemento cinese dal 14 al 20 ottobre. Naomi a causa del problema avvertito a Pechino non sarà al via nel torneo di casa, ma gli occhi degli appassionati italiani saranno sulle nostre due rappresentanti in Sol Levante. Si tratta di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. PRIMO TURNO – € 2.660 (1 punto) OTTAVI DI FINALE – € 3.719 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.083 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.687 (98 punti) FINALE – € 19.174 (163 punti) VINCITRICE – € 33.369 (250 punti)