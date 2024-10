Vincenzo Coviello, a chi spiava i conti bancari? Totti, Al Bano, Venditti, Draghi, Renzi, D'Alema e Vannacci. Caccia ai mandanti e la pista del dark web (Di sabato 12 ottobre 2024) BARI - Potrebbe aver venduto i dati bancari di politici e vip sul darkweb, il mercato nero online dove ogni informazione ?sensibile? ha un prezzo.Per la Procura di Bari, Vincenzo Ilmattino.it - Vincenzo Coviello, a chi spiava i conti bancari? Totti, Al Bano, Venditti, Draghi, Renzi, D'Alema e Vannacci. Caccia ai mandanti e la pista del dark web Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) BARI - Potrebbe aver venduto i datidi politici e vip sulweb, il mercato nero online dove ogni informazione ?sensibile? ha un prezzo.Per la Procura di Bari,

«Sono malato - ho un disturbo» : ma il bancario Vincenzo Coviello spiava anche le carte di credito - Intanto i suoi avvocati Antonio Arzano, Luigi Milani, Domenica Lenato e Federico Straziota hanno impugnato il licenziamento. Per provarlo davanti alla commissione disciplinare di Banca Intesa Vincenzo Coviello ha prodotto la relazione di uno psicologo. E si è mosso «senza alcun interesse o fine personale». (Open.online)

“Sono malato - non licenziatemi” : la difesa di Vincenzo Coviello - il bancario spione di Intesa che controllava anche sua moglie e la cognata - Le prime vittime dell’ex funzionario sono stati parenti e amici, tra cui un concittadino di Bitonto che ha subito 310 accessi a sua insaputa: “Ma non lo conosco”. Quando è stato avviato il procedimento disciplinare ha spiegato “Ho agito per curiosità e senza interessi personali.... (Bari.repubblica.it)

Vincenzo Coviello - ecco i segreti del bancario spione : “Da Di Maio a Renzi - così ha controllato una cinquantina di parlamentari”. I carabinieri a caccia di file su pc e telefoni sequestrati - Se c’è una filiale a cui l’ex dipendente di Intesa Sanpaolo era particolarmente interessato, era certamente quella di Montecitorio: praticamente ogni giorno per due anni ha passato a tappeto i conti correnti e, in alcuni casi, anche gli estratti conto delle carte di credito di... (Bari.repubblica.it)