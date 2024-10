Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 (Di sabato 12 ottobre 2024) Torna il doppio appuntamento del weekend con Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin e trasmesso nel pomeriggio di sabato 12 e domenica 13 ottobre su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle nuove puntate. Verissimo, gli ospiti di sabato 12 ottobre 2024 sabato 12 ottobre 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata di “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La puntata si apre con l’intervista esclusiva a Nadia Bengala che racconta in esclusiva della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Spazio poi alla prima intervista di Frida Bollani Magoni, la figlia di Stefano Bolloni, al suo debutto come scrittrice. Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Torna il doppio appuntamento del weekend con, il rotocalco campione d’ascolti condotto dae trasmesso nel pomeriggio di12 e13su Canale 5. Ecco tutti glie ledelle nuove puntate., glidi1212dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata di “”, il programma di interviste condotto dasu Canale 5. La puntata si apre con l’intervista esclusiva a Nadia Bengala che racconta in esclusiva della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Spazio poi alla prima intervista di Frida Bollani Magoni, la figlia di Stefano Bolloni, al suo debutto come scrittrice.

