Va in arresto cardiaco: turista salvato da una dottoressa al rifugio (Di sabato 12 ottobre 2024) Colpito da arresto cardiaco al rifugio Roccoli Lorla, un turista 47enne è stato letteralmente strappato alla morte nel pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre.È accaduto nella struttura montana sita in Valvarrone, dove l'uomo si era recato in escursione. Dopo il grave malore patito, intorno Leccotoday.it - Va in arresto cardiaco: turista salvato da una dottoressa al rifugio Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Colpito daalRoccoli Lorla, un47enne è stato letteralmente strappato alla morte nel pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre.È accaduto nella struttura montana sita in Valvarrone, dove l'uomo si era recato in escursione. Dopo il grave malore patito, intorno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bambina di 12 anni travolta da un treno merci davanti agli amici : Oleisa muore per un arresto cardiaco dopo ore di agonia - Dramma oggi, 10 ottobre, attorno alle 14,30 in via Friburgo, zona Stanga a Padova. Oleisa Kypriianchuk, 12 anni e di nazionalità ucraina, è stata investita sui binari da... (Leggo.it)

Esce di strada con l’auto e finisce in una scarpata - donna in arresto cardiaco : ferita anche una 15enne - Incidente stradale a Manerbio (Brescia): un'automobile è uscita di strada ed è finita in una scarpata. Una donna di 55 anni è stata trovata in arresto cardiocircolatorio. Ferita anche una quindicenne.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Francesca Carocci - Aurelia Hospital su morte attrice : “Parametri non indicativi con arresto cardiaco” - Lo chiarisce in una nota l’avvocato Gianluca Tognozzi, legale dell’ospedale Aurelia Hospital. L’Aurelia Hospital è certa della correttezza dell’operato dei propri medici che hanno incaricato un proprio consulente per le ulteriori valutazioni sulla questione scientifica”, conclude il legale. Ciò evidentemente, come emerge dalla Consulenza del PM, ha portato i tecnici incaricati a ritenere che il ... (Lapresse.it)